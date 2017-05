Inauguration d’un établissement de fabrication de produits artisanaux à Tandjouaré

Un complexe de cette envergure manquait à la ville de Tandjouaré en vue de la promotion du secteur de l’artisanat. La coopération allemande est active.

Un établissement de fabrication des produits artisanaux construit par le groupement « Alliance Femme et Développement » (AFD) à Tandjouaré, a été inauguré le 06 mai par l’ambassadeur d’Allemagne au Togo, Christoph Sander. Il s’agit d’une grande salle et d’un magasin pour servir de cadre de fabrication des produits artisanaux destinés à approvisionner les marchés de la préfecture et de ses environs.

Les femmes en profiteront dans leur quête d’autonomisation économique et de lutte contre la pauvreté.

L’Allemagne prévoit des actions d’envergure dans cette région des savanes portées sur des projets qui ciblent la population sur des axes de développement rural, la formation professionnelle et la décentralisation.

La présidente de l’AFD, Mme Sambiani Larba a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa gratitude à l’ambassadeur qui a bien voulu leur apporter son soutien. Elle a invité ses camarades à se mobiliser pour donner le meilleur d’elles-mêmes afin de tirer profit de ce joyau.

Le Temps avec Atop