Fabrication pagnes traditionnels : Des femmes renforcent leurs aptitudes

Une cinquantaine de femmes de Timbou (12 km de Cinkassé) ont été renforcées en techniques de fabrication de pagnes traditionnels et teintés en batik.

Le groupe Créatiat-Arts-Culture en a pris l’initiative lors de son «Festival de batik en mode» (FESTIBATMOD 228) tenu le mois dernier dans la région des savanes.

Le FESTIBATMOD est une initiative offrant un cadre culturel en arts plastiques et de teintes vestimentaires qui voudrait contribuer à créer au sein des populations une volonté de valoriser des pratiques de fabrication manuelle ou artisanale de pagnes traditionnels. La pratique est en voie de disparition là où elle était ancrée.

Le festival a offert l’opportunité aux femmes de Timbou, respectées et réputées dans la fabrication et le port des pagnes et boubous traditionnels de s’y intéresser un peu plus de ce génie créateur de leurs aïeux.

Cette activité a été l’une des entreprises phare développée au cours de ce festival appelé à être un canal de communication et d’expression des multiples potentialités culturelles artistiques et touristiques de la région.

Les femmes ont été très actives et présentes lors des travaux qui sensibilisaient également sur l’engagement citoyen de la femme et sa contribution au développement de son milieu.