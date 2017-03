Les secrétaires de direction appelés à s’accommoder aux TIC

Les secrétaires de direction vont devoir cliquer sur « actualiser » pour formaliser avec les nouveaux outils des TIC. La profession a besoin d’innover.

Les secrétaires et assistants de direction du Togo se recyclent sur l’utilisation des Techniques de l’Information et de la Communication et les techniques d’accueil jusqu’au 17 mars à Lomé.

Ce recyclage rencontre permettra aux 111 secrétaires et assistants de direction de se familiariser mais en même temps de s’outiller sur les TIC dans un processus de développement afin d’améliorer leurs prestations, dans le domaine de l’accueil.

Nombreux sont ces professionnels du secrétariat qui n’ont pu encore s’accommoder de leur rôle dans l’administration publique ou privée avec l’apparition des techniques de l’information et de la communication. Le millénaire des TIC qui exige la modernité, est apparu trop tôt pour certains qui doivent maîtriser les nouveaux outils pour que la place de cette profession reprenne sa vivacité dans le monde du travail.