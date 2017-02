Ordination épiscopale d’un nouvel évêque à Dapaong

Un nouvel évêque, nommé en fin de l’année dernière, a été ordonné dans le diocèse de Dapaong. C’est le troisième évêque que le diocèse accueille de sa vie.

L’ordination épiscopale de Mgr Dominique Banléne Guigbile, nommé le 13 novembre 2016 évêque du diocèse de Dapaong a eu lieu le 4 février à Daluag, bourgade située à une dizaine de km à l’ouest de la ville. La célébration eucharistique a été présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, consécrateur principal, assisté de Mgr Brian Udaigwe, nonce apostolique au Benin et au Togo, premier co-consécrateur et de Mgr Jacques Anyilunda, administrateur apostolique de Dapaong, deuxième co-consécrateur. La foule était cosmopolite dont le Premier Ministre du Togo et le Président de l’Assemblée Nationale.

Les rites d’ordination consistaient d’abord à la présentation du nouvel évêque par la lecture de la bulle de nomination, suivie de l’homélie du cardinal.

Le rituel de consécration est marqué par l’invocation de l’Esprit Saint à travers le chant du Vini Creator, le dialogue entre le consécrateur et l’ordinand, la prostration et la litanie des saints. Ensuite vinrent l’imposition des mains du consécrateur principal, des deux co-consécrateurs et de tous les évêques présents, la prière consécratoire et l’imposition du livre des Evangiles. Enfin l’onction de l’huile du saint chrême, la remise des Evangiles, de l’anneau, de la mitre et de la crosse.

Mgr Dominique a salué le peuple de Dieu et parcouru l’assemblée en bénissant les fidèles. Il a choisi comme devise de son épiscopat : «Donne-moi la sagesse assise près de toi».

Mgr Brian Udaigwe a convié le nouveau prélat à promouvoir l’esprit de dialogue et de fraternité avec les prêtres et les religieux, à qui, il a demandé en retour de soutenir leur évêque par la prière.

Mgr Dominique Banléne Guigbile a 54 ans et est le 3ème évêque du diocèse de Dapaong après Mgr Pierre Barthélémy Hanrion et Mgr Jacques Anyilunda.

Le diocèse de Dapaong compte 99.500 catholiques sur une population estimée à 824.228 habitants. Il compte 19 paroisses, 72 prêtres (43 diocésains et 29 religieux).

Le Temps avec ATOP

33 Vues totales 33 Vues ce jour