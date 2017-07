Matériels d’installation des pépinières pour producteurs de cacao biologique

Une partie de la région des plateaux va renforcer ses productions en cacaoyers. Un équipement a été octroyé à quelques producteurs de cacao biologique.

Les producteurs de Cacao biologique des préfectures de Kloto, Agou, et de Wawa, membres de la Société Coopérative Simplifiée de Producteurs de Cacao Bio du Togo ont bénéficié des matériels pour l’installation des pépinières villageoises de plants de cacao ainsi que des plants d’orangers et d’avocatiers.

Le don comprend les brouettes, seaux, arrosoirs, arbres d’ombrages composés d’orangers et d’avocatiers ainsi que des panneaux indicatifs de champs-écoles.

L’initiative, soutenue par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) à travers le financement de la Plateforme pour le Commerce Equitable, le Fairtrade (Africa Fairtrade Network), le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et de l’Agence Française de Développement, participe du renforcement des capacités de production et de commercialisation des fèves de cacao biologique et équitable, et dans la logique de la maîtrise de l’agroforesterie dans les zones de production dans ces préfectures.

Cette action va amener les producteurs à augmenter leurs superficies cultivées et à densifier les vieilles plantations en en voie d’extinction.

Le cacaoyer est une plante de forêt. Les orangers et les avocatiers qui ont été remis aux producteurs, vont non seulement servir d’ombrage aux cacaoyers, mais aussi produire à maturité des fruits pour la commercialisation et générer des revenus aux familles bénéficiaires