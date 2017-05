Vient de paraître : Togo, le prix de la démocratie, par Dany Ayida

Le Togolais Dany Ayida, représentant-résident du NDI en RDC, vient de publier Togo, le Prix de la démocratie, un livre sur le processus démocratique raté.

Le livre est titré : Togo, Le Prix de la démocratie- Faits et méfaits d’un processus démocratique raté. Il est édité en français par Harmattan et par Barnes & Noble en anglais.

Dans ce long essai, l’auteur porte un regard saisissant et critique sur le processus démocratique au Togo. Il analyse tour à tour les succès et les ratés, pour ne pas dire l’anéantissement des espoirs des populations.

Aujourd’hui âgé de 44 ans, Dany Ayida était un jeune lycéen au début des soubresauts démocratiques le 5 octobre 1990. Adolescent, il fut un acteur de ce bouleversement comme de nombreux élèves et étudiants de l’époque. Avec beaucoup de naïveté et cette innocence de l’adolescence.

Plus tard, il mènera le combat comme journaliste et fondateur au début des années 2000 du tri-hebdomadaire Le Temps. Cette tranche de vie dans la presse et au sein des organisations de la société civile lui a permis de côtoyer de près les acteurs du théâtre politique. Il fut aussi l’initiateur et le premier directeur du Festival de théâtre de la fraternité.

Travailleur infatigable, expert protéiforme dans les relations internationales et en développement, Dany Ayida mène depuis des années une longue réflexion sur la situation injuste d’un Togo, insolite démoncrature entourée de pays démocratiques, et dirigé par une même famille depuis 50 ans.

Depuis le milieu des années 2000, il est devenu un fonctionnaire international oeuvrant actuellement comme représentant-résident du National démocratic institut (NDI) en RDC.

Le livre sera présenté bientôt au public togolais.