Togo: 200 km de fibre optique pour raccorder 500 bâtiments publics à Lomé

Le chef de l’Etat Faure Gnassingbé inaugurera le 24 avril prochain un réseau de 200 km de fibre optique pour raccorder 500 bâtiments publics.

Selon la présidence de la République, le chef de l’Etat Faure Gnassingbé procédera à l’inauguration ce 24 avril d’un réseau de 200 km de fibre optique déployés pour raccorder 500 bâtiments publics (bâtiments publics (ministères, administrations, aéroport, université, hôpitaux, …).

Le réseau de fibre est réputé pour sa connexion internet ultrarapide.

La société Huawei a réalisé la première phase du projet sur un financement concessionnel de l’Exim Bank of China pour environ 25 millions de dollars.

Ce déploiement de fibre optique destiné pour les batiments a été réalisé dans le cadre d’un projet appelé pompeusement e-gouvernement destiné à facilité le travail dans l’administration. Par contre, il faudra attendre quelque peu pour connaître de la réalité de la connexion et l’adaptation du personnel administratif au nouvel environnement technologique.

Premier pays a àccéder à la connexion Internet en Afrique occidentale, le Togo occupe aujourd’hui les derniers rangs à cause de la mauvaise gestion du secteur. La connexion y est parmi les plus chères du monde et la qualité du service exécrable.