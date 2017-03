Adébayor Shéyi retrouve le sens des buts

Blessé depuis le 04 février 2017 après son premier match de championnat face à Galatasaray, Adébayor shéyi retrouve sa forme et surtout son sens de but.

Rétabli de sa blessures il ya quelques jours, Shéyi reprend de sa vigueur et offre le second but de son club en championnat. Plus d’un an après son dernier but en club et après une demi-saison sans contrat, le Togolais Shéyi Emmanuel Adébayor a retrouvé la joie du buteur ce week-end en Turquie avec son nouveau club.

Il a ouvert son compteur-but en Turquie lors de la 24ème journée avec Istanbul Basaksehir face à Konyaspor (3-0) pour son deuxième match de championnat. Il a inscrit le deuxième but de son club avant de se faire remplacer. Débarqué en Turquie dans les dernières heures du mercato d’hiver, l’Epervier a dû patienter avant de fouler les pelouses à cause d’une blessure. Désormais rétabli, le capitaine togolais de 33 ans entend briller dans le huitième club de sa carrière.

Le Temps avec RFI