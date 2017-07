Le Togolais Daryl Nouvi champion du cross de Ouagadougou

Le Togo s’est hissé au sommet à l’occasion du cross de Ouagadougou dimanche dernier. Il s’accroche la plupart des titres mis en jeu. Daryl Nouvi incontesté.

Le double champion du Togo, Daryl Nouvi, pilote professionnel de motard a remporté le 25 juin le cross de Ouagadougou (Burkina Faso) dans la catégorie sénior. Son compatriote Thomas Beuchet a été classé premier dans la catégorie espoir, tandis que Rosh Eklu-Dovi a occupé la 2ème place chez les juniors.

Daryl et ses autres concurrents avaient à faire 10 fois un circuit de 2km en trois manches. Notre compatriote finit successivement 1er à la première manche, 2ème à la deuxième et troisième manche, performance qui lui permet de se hisser au podium. 17 séniors, 5 juniors, 5 cadets, 4 minimes et 6 espoirs du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d’Ivoire et de la France ont pris part à la compétition. Les taxis-motos se sont invités dans la capitale burkinabè.

Le président de Togo moto club (TMC), Côme Bertier a félicité les pilotes togolais pour leur bonne prestation. La Côte d’Ivoire sera le prochain organisateur de l’évènement.