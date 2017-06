Kara célèbre la journée de la courtoisie sur la route

La ville de Kara se fait doter d’un radar pédagogique à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la courtoisie sur la route.

La deuxième édition de la journée nationale de la courtoisie sur la route a été célébrée à Kara. Le meilleur conducteur de Taxi moto a été primé à l’occasion par l’association Espace d’Idées et d’Actions pour le Togo (ESPIAT) en collaboration avec SOGEA SATOM.

Ce fut une occasion de sensibiliser les conducteurs et usagers de la route sur les règles élémentaires de sécurité et de courtoisie sur les routes. La célébration a consisté à installer pour l’occasion un radar pédagogique équipé d’une plaque solaire sur la route nationale non loin du carrefour de Lama pour détecter la vitesse à laquelle roulent les usagers de la route.

Les usagers de la route ont été conviés à se conformer aux règles de sécurité et à réduire considérablement leur vitesse afin de se préserver contre toutes formes d’accidents sur les routes.

La journée nationale de la courtoisie sur la route est un concept qui permet de rappeler aux usagers le respect du code de la route afin que la paix et la sécurité soient sur les routes mais aussi l’intégration de la notion de courtoisie et la tolérance dans le cœur des conducteurs sur les routes.

Le radar installé est un dispositif qui affiche la vitesse des automobilistes passant dans une zone débutant à 200 mètres environ permettant aux conducteurs de savoir à quelle vitesse ils roulent à temps réel et de les inciter à éviter l’excès de vitesse sur les routes.

Le Temps avec ATOP