Jordan Larue remporte l’édition 2017 du Motocross international de Lomé

Comme tous les ans, le rendez-vous sportif était le Motocross international de Lomé. Le Français Jordan Larue l’a remporté dimanche sur le circuit d’Agoè.

L’édition 2017 du motocross international de Lomé s’est déroulée à Pâques sur le circuit d’Agoè-Nyivé. Les quinze autres concurrents ont été dépassés par le Français Jordan Larue, un top pilote qui courait pour Togo Moto Club (TMC). Le champion en titre occupe la deuxième place, le Togolais Daryl Nouvi, détenteur du titre de l’édition 2016, tandis que le Burkinabè Tistan Garcia est classé troisième.

Pour cette édition, Burkinabè, Sénégalais, Français et Togolais étaient au rendez-vous pour parcourir 10 fois le circuit de 1,7 km fait de sauts, de virages et de boue en trois manches. Le vainqueur a survolé les trois manches en totalisant 75 points, tandis que Daryl a enregistré 66 points. Tistan pour sa part a totalisé 58 points. Le Togolais était face à deux top pilotes dont Larue Jordan, vainqueur et Alain Barbier, vétéran des motos.