Démarrage de la vaccination contre la méningite dans l’Akébou

L’autorité sanitaire lance des mesures en vue de contrecarrer l’épidémie de méningite qui sévit depuis janvier dans l’Akébou. Une vaccination est en cours.

La préfecture de l’Akébou a été affectée au cours e ces deux derniers mois par une épidémie de méningite et qui a fait des victimes dans la région. Une campagne de vaccination contre cette épidémie et son agent causal vient de démarrer. La campagne prend en compte les personnes âgées de 2 à 29 ans et dure 5 jours pour permettre de réduire le risque de morbidité et de mortalité ainsi que la propagation du virus dans la préfecture.

La campagne sera ponctuée de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène qui permettent d’éviter la propagation du germe.

Le Togo a enregistré depuis le début de l’année, sur l’étendue du territoire plusieurs cas de méningite mais la majorité de ces cas se trouve dans la préfecture de l’Akébou. Sur les 79 cas déclarés, trois en sont morts. La vaccination est gratuite et va se faire dans les lieux publics, marchés, centres de santé et écoles, villages et cantons de la préfecture.

