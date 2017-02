Lâ€™Institut Goethe expose les sites historiques allemands au Togo

Un projet lie le Togo à l’Allemagne pour informer sur les sites historiques allemands au Togo. Quelques sites déjà étiquetés sont exposés à Goethe Institut.

Une exposition se déroule dans l’enceinte de l’Institut Goethe du 9 au 18 février à Lomé, une exposition des copies des dix premiers panneaux de la première phase du projet d’identification et d’information sur les sites historiques allemands au Togo. Le projet est une initiative de l’Institut Goethe en collaboration avec l’ancien ambassadeur d’Allemagne au Togo, Alexander Beckmann (2008-2011) en accord avec le gouvernement togolais.

Le projet consiste à implanter devant les sites de la période coloniale allemande des panneaux d’information visant à éclairer les visiteurs sur l’historique desdits lieux. Cela contribuera à la sauvegarde de l’héritage culturel du Togo. L’exposition a l’avantage de faire découvrir les copies de ces premiers panneaux dont huit sont déjà installés à Lomé et deux à Kpalimé.

Les panneaux de Lomé renseignent sur le palais du gouverneur, l’hôpital Reine Charlotte, l’ancienne gare centrale, l’école de perfectionnement, le wharf, l’Eglise évangélique presbytérienne, le cimetière allemand, la cathédrale sacré cœur de Jésus et le temple du Christ et ceux de Kpalimé sur Misahohé et ses bâtiments administratifs et l’hôpital de Kpalimé.

Les textes desdits panneaux sont en allemand, en français et dans l’une des langues locales de la région concernée agrémenté de photos historiques et anecdotes diverses.

L’étiquetage des sites de la période coloniale allemande fournira aux visiteurs, les principaux renseignements utiles pour se forger un jugement de valeur sur le bien culturel en présence. Il contribuera à soustraire les précieux édifices concernés à l’ignorance, à l’anonymat et à l’indifférence.

Pour l’ancien ambassadeur d’Allemagne au Togo, Alexander Beckmann, « c’est une joie de contribuer à la sauvegarde de l’héritage culturel du Togo ». Il a sollicité l’appui des bonnes volontés pour la réalisation de la deuxième phase du projet avec la restauration des restes de ces monuments et le réaménagement de leur environnement pour mieux les mettre en valeur.

