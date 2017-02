Construction de deux marchés à Sokodé financée par la KFW

KFW, partenaire de la délégation spéciale de Sokodé appuie la décentralisation au Togo à ttravers la construction de deux marchés modernes dans la ville.

La Coopération financière allemande (KFW) et la délégation spéciale de la commune de Sokodé ont engagé des discussions en vue de la construction de deux marchés modernes dans la ville de Sokodé. Il s’agit de la rénovation du grand marché de Sokodé et à la construction de celui du quartier de Komah. Les travaux couteront 1 milliard de francs CFA

KFW intervient au Togo essentiellement avec son Programme d’Appui à la Décentralisation. Tous les axes du projet ont été déjà entamés depuis janvier 2016. Les travaux déjà réalisés ont consisté à recruter et à former le personnel humaine, organiser les sondages des opinions publiques sur la construction et l’aménagement des marchés, élaborer les plans architecturaux et les études techniques puis à équiper en matériel informatique la mairie.

Les défis actuels avant la suite des travaux restent le recrutement du personnel cadre de l’Etat, la construction des gares routières appropriées aux deux marchés et pour l’ensemble de la commune.

Ces différents travaux réalisés vont permettre aux commerçants et commerçantes du milieu d’écouler leurs marchandises dans un cadre propice.

15 Vues totales 15 Vues ce jour