La bibliothèque d’Aného bascule dans le numérique

Les TIC et l’évolution technologique tentent la révolution devant les livres et les bibliothèques. La bibliothèque d’Aného est tentée par le numérique.

Les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) sont des initiatives de la coopération française, des espaces culturels numériques ouverts sur le monde où lecture d’ouvrages physiques ou numériques, les jeux, l’actualité nationale et internationale et surtout des recherches sur internet reviennent très à la portée des usagers. A l’heure où les TIC et l’évolution technologique tentent la révolution devant les livres et les bibliothèques, ces centres se doivent de se mettre à la page.

Le CLAC d’Aného a obtenu des matériels informatiques et numériques offerts par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), un nouveau mariage qui a permis à ce centre d’obtenir ordinateurs, livres, matériels audiovisuels, tablettes numériques, tout pour lui permettre d’offrir un cadre propice aux recherches.

Le nouveau Directeur du Bureau Régional de la Francophonie, Eric Adja a en esprit que la lecture est aussi un outil de développement d’un pays et la bibliothèque à un impact social et économique certain. D’autres centres de lecture sur le territoire bénéficieront de dotations similaires après la tenue de la conférence ministérielle de la Francophonie qui se tiendra à Lomé en novembre prochain.