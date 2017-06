Maurice sacrée championne de la cybersécurité en Afrique

Sixième mondial selon l’Union internationale des télécommunications, l’île Maurice est le pays africain le mieux classé en lutte contre la cybercriminalité.

Avec son rang de sixième mondial, Maurice est le pays le mieux classé en Afrique, en 2017, selon l’indice de cybersécurité dans le monde (GCI) de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’île s’est notablement illustrée dans les domaines juridique et technique, deux des piliers de l’enquête qui constitue un baromètre pour jauger le niveau d’engagement des Etats dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le rapport met cette performance à l’actif de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique mise en place par les autorités mauriciennes (CERT-MU), par le biais du projet « Botnet Tracking and Detection » qui peut prendre des mesures proactives pour réduire les menaces sur différents réseaux, à travers le pays.

Selon le document de l’organisation, le renforcement des capacités est un autre domaine où l’île Maurice a bien progressé. Le GCI 2017 rappelle que l’unité gouvernementale chargée de la sécurité informatique a déjà mené plus de 180 séances pour sensibiliser environ 2 000 fonctionnaires dans 32 ministères et départements gouvernementaux.

L’Egypte occupe le deuxième rang au plan africain et le 14e au plan mondial grâce à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux sur la coopération en matière de cybersécurité.

Le Rwanda qui occupe le troisième rang en Afrique et la 36e place mondiale, affiche un score élevé au niveau du pilier organisationnel. Le pays des mille collines s’est doté d’une politique de cybersécurité autonome qui prend en compte les secteurs public et privé. Il s’est également engagé à développer un secteur de cybersécurité plus résilient pour renforcer son espace cybernétique.

Pour rappel, le Global Cybersecurity Index (GCI), lancé en 2014, vise à promouvoir une culture mondiale de la cybersécurité et son intégration au cœur des TIC. Le GCI de 2017, qui est la deuxième édition, mesure l’engagement des Etats membres de l’UIT en matière de cybersécurité afin de stimuler les efforts de son adoption et son intégration à l’échelle mondiale.

Le Temps avec Agence Ecofin