Un gala international de boxe thaïlandaise a lieu à Lomé

La boxe thaïlandaise s’invite au Togo à travers un prochaine gala international qui sera organisé en fin avril à Lomé. Gala et promotion à la fois

Le centre de sport Pitbull Gym organise le 29 avril à Lomé, un gala international de boxe thaïlandaise (boxe Thaï) dénommé « Lomé Fight Night ». C’est ce qu’a annoncé Henry Jallah, le promoteur ce 14 avril, lors d’une conférence de presse à Lomé.

Selon le promoteur, directeur du centre de sport Pitbull Gym, « Lomé Fight Night » veut mettre en opposition sur un même ring, dix combattants togolais et internationaux, afin de faire connaître cette discipline de combat au public togolais et faire de Lomé la plaque tournante de la boxe Thaï en Afrique.

Henry Jallah a précisé que les boxeurs sont tous professionnels et viennent du Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire et du Togo.

La Boxe Thaï, appelée en Thaïlande « Muay Thaï » est l’une des 4 disciplines pieds-poings de la boxe : la Boxe Française (Savate), le Full-Contact, le Kick-Boxing et le Muay Thaï. L’on dit que c’est la plus complète, la plus physique et la plus spectaculaire des boxes pieds-poings car elle permet à deux adversaires de même catégorie de s’affronter à coups de pied, de poing, de coude et de genou. Elle serait aussi la plus ancienne des 4 disciplines. La boxe thaï représente un marché lucratif en Thaïlande générant autour d’elle une économie non négligeable.