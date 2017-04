Un camp de technologie agricole, AgriTechCamp tenu à Kara

Une nouvelle initiative alliant l’utilisation des outils technologiques dans l’agriculture, AgriTechCamp, a vu sa première édition à l’université de Kara.

L’Université de Kara, au Togo, a accueilli soixante jeunes entrepreneurs agricoles (agripreneurs) du Burkina, Bénin autour d’un camp de technologie agricole dénommé «AgriTechCamp» du 10 au 12 avril. L’activité est un volet des programmes éducatifs et de formation entrepreneuriale de l’Ambassade des Etats Unis au Togo. L’idée est de créer des partenariats entre des jeunes acteurs et académiciens dans l’agriculture et d’autres secteurs connexes devant stimuler une croissance explosive dans l’agriculture. Il participe à renforcer les compétences agricoles à travers d’échanges d’expériences technologiques pour la professionnalisation des activités agricoles des pays parties.

Le camp vise la promotion de l’utilisation des outils technologiques dans l’agriculture. L’AgriTechCamp consiste à stimuler la croissance économique, le commerce et l’investissement. Les participants ont suivi des sessions de formation pratique en matière de technologie agricole. Ils ont mené des discussions sur les opportunités et défis pour l’agriculture en Afrique, modèles d’investissements et partenariats pour accélérer le parcours de la commercialisation, technologies pour l’amélioration des sols, pour les ressources en eau, pour la transformation et aux technologies émergentes pour répondre aux besoins énergétiques locaux.