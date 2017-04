La BCEAO dit non à la monnaie électronique e-CFA

L’idée n’a jamais enchanté la BCEAO de la création d’une monnaie numérique par la Banque régionale de marché. Le e-CFA ne peut pas concurrencer le CFA.

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé qu’elle prenait ses distances avec le projet de création d’une monnaie numérique au Sénégal, annoncé pour 2017. L’institution basée à Dakar a expliqué qu’elle n’est pas associée au projet porté par la Banque régionale de marché (BRM), émettrice de ce type de devise.

Créée par la start-up irlandaise e-CurrencyMint Limited, cette monnaie électronique vient de recevoir donc un «non» de la banque centrale ouest-africaine. En janvier, la BCEAO s’était déjà attaquée au nom de la devise, e-CFA, en expliquant par le biais d’Akuwa Azoma, directrice des systèmes et moyens de paiement à la BCEAO que «l’appellation CFA ne doit pas être utilisée aussi librement ».

La dirigeante a ajouté qu’« Il n’y a pas de rattachement du e-CFA à la zone UEMOA. Il n’est pas non plus prévu une version électronique du franc CFA par la BCEAO. L’émission du franc CFA relève de la Banque centrale exclusivement. C’est une dénomination consacrée, un pouvoir régalien des Etats de l’Union qui a été conféré à la BCEAO. Aucune monnaie ne peut concurrencer le franc CFA dans l’Union en prenant sa dénomination et en créant une confusion».

Le Temps avec l’Agence Ecofin