Le Togo prépare son tour cycliste international d’avril

La 26ème édition du tour cycliste international du Togo se tiendra du 11 au 16 avril prochain. En prélude à cette manifestation mettant aux prises des coureurs cyclistes africains et étrangers, les Togolais ont réchauffé leurs vélos les 25 et 26 février derniers sur les routes de Notsè, Tsévié, Lomé et Kévé afin de retenir les meilleurs pour représenter le Togo. Cette course a dégagé quatorze cyclistes qui animeront la compétition pour le compte de notre pays.

Les quatorze présélectionnés testeront leurs vélos et leur performance dans une mise au vert qui démarre ce week end. L’animateur principal de la sélection togolaise reste Raouf Akanga du club Kpalimé Bike.

La présélection togolaise est composée de Akanga Abdoul Raouf, Mohammadou Saliou, Daku Edem, Awounou Michel, Mensah Walter, Abinon Amen, Anani Kossi Fabio, Ayédjo Gnanou, Akakpo Komlan, Bafaï Jean, Camille Guemba, Toulassi Dodji.

Cette sélection comprend des rouleurs, des sprinteurs et des grimpeurs. La mise au vert se fera dans la préfecture de Dayes, zone montagneuse du Togo pour permettre à ceux-ci d’apprivoiser la montagne et les difficultés qui l’accompagnent. Cette zone est retenue pour abriter un itinéraire de la course, selon Francis Ducreux, le promoteur du tour.

On est flatté de nous faire croire que le cyclisme togolais est en progression mais en réalité ce ne sont que quelques performances individuelles qui donnent cette impression et qui occultent des vrais problèmes dont renferme cette discipline, discipline pour laquelle Ivoiriens et Burkinabè en font leur chasse gardée dans la sous-région depuis quelques années.

Par rapport au 26ème tour cycliste international du Togo, Hollandais, Allemands, Français, Belges, Camerounais, Nigérians, Nigériens, Burkinabè, Maliens, Ivoiriens, Ghanéens, Béninois et des Togolais, ont annoncé leur participation.

