Facebook offre un nouveau service innovant

Envoyer de l’argent vers les Etats-Unis, l’Europe ou encore l’Australie via Facebook Messenger, c’est désormais possible à travers TransfertWise.

Depuis le 20 février 2017, les utilisateurs américains, européens, australiens, britanniques ou encore canadiens de TransferWise peuvent désormais envoyer et retirer de l’argent via Facebook Messenger.

Si la plateforme créée par Mark Zuckerberg permettait déjà d’effectuer, depuis quelques mois, des opérations financières sur son service de chat rien qu’en Amérique du Nord, la nouveauté qu’apporte TransferWise c’est l’extension de ce service à plusieurs pays étrangers.

Dans un communiqué, Scott Miller, le directeur des partenariats globaux chez TransferWise explique, qu’à travers la diversification du nombre de destinations d’envoi et de retrait d’argent sur Facebook Messenger, la société poursuit avec sa mission « de rendre les transferts d’argent vers l’international plus rapides, plus pratiques et moins chers. La création du bot Messenger est une grande étape dans cette direction […] C’est aussi un message puissant pour montrer comment notre API [Interface de programmation applicative, NDLR] peut être utilisée pour intégrer TransferWise à n’importe quel système de messagerie, de banque ou de paiement ».

En plus d’ouvrir à l’international le transfert d’argent via Facebook Messenger, TransferWise permet également aux usagers de recevoir des notifications lorsque les taux de change fluctuent et peuvent présenter des avantages de transferts de fonds à des moments donnés.

Le Temps avec l’Agence Ecofin

