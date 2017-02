Mango et Dapaong accèderont mieux au service de l’eau potable

Les villes de Mango et Dapaong ne sont pas les plus fournies en eau potable. Des activités pilotes sont envisagées pour améliorer cet environnement.

Le Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services de l’Eau potable et d’Assainissement (PAASEA) dédié aux communes de Mango et de Dapaong, devient concret avec le démarrage de sa phase d’exécution. L’Union Européenne, le Syndicat des Eaux d’Ile de France et de la Togolaise des Eaux (tde) ont contribué à 443.802.795 FCFA pour sa mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de vie des populations par la création d’un environnement sain et durable.

Ce projet permet aux populations d’avoir suffisamment accès au service de l’eau potable et d’assainissement dans les quartiers des villes de Mango et de Dapaong.

Les activités consistent à construire et/ou à réhabiliter des kiosques à eau dans cinq quartiers de Mango, à renforcer les capacités des Groupes d’Assainissement des Quartiers (GAQ) à l’hygiène et à la gestion des déchets solides d’ordre ménager.

Ce projet envisage également accompagner la mairie de Mango à initier en son sein un service «eau et assainissement» réellement opérationnel, mobiliser et sensibiliser des communautés, conduire un programme d’alphabétisation des membres des CDQ et autres associations intervenant dans le domaine de l’assainissement.

Des associations féminines seront créées pour la promotion de l’hygiène et de la santé dans le cadre de ce projet.

Le Temps avec Atop

