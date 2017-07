Livres numériques : En projet, l’édition numérique des livres au Togo

Les centres culturels allemand et français ont en projet l’«Edition, publication et distribution de livres numériques» au Togo. Annonce des ambassadeurs.

Le projet rentre dans la dynamisation de la chaîne du livre au Togo. Les diplomates français et allemand l’ont annoncé pour bientôt et expliquent que c’est une opportunité pour la chaîne du livre au Togo. L’initiative sera soutenue par le fonds culturel Franco-Allemand et des activités en prélude au démarrage de ce projet consisteront à animer un atelier de formation pratique à l’intention des auteurs, illustrateurs, éditeurs et développeurs sur l’édition, la publication et la distribution des livres numériques et d’un débat public sur la thématique.

Dans la perspective de la présentation du projet au grand public, trois grandes manifestations dont une sensibilisation sur la production numérique, la mise en place de lieux de débats sur les opportunités et les défis de l’édition ainsi que des bibliothèques numériques en Afrique de l’Ouest sont prévues en novembre prochain ainsi que la tenue du pavillon du livre Franco-Allemand attendu au cours de ce mois de novembre.