Alternance: Prix National Notre Togo 2017 sur le Changement

Pour l’alternance avant 2020, un mouvement dénommé Notre Togo, vient de lancer le Prix national Notre Togo 2017 sur le Changement dont voici le communiqué.

Communiqué

Le mouvement Notre Togo (www.notretogo.com) en partenariat avec des organisations de la société civile togolaise lance le Concours national doté de plusieurs prix, dont la première édition porte sur le thème « le Changement ».

Basé à Lomé, Notre Togo, mouvement citoyen, s’est donné pour objet de promouvoir par des actions citoyennes pacifiques le changement politique et social de notre pays en vue de l’épanouissement matériel et spirituel des populations.

Ses premières activités portent sur des initiatives d’éducation citoyenne et de plaidoyer pour obtenir dans les meilleurs délais des réformes politiques en vue de l’avancement du Togo sur le plan de la gouvernance démocratique.

Dans le cadre du lancement de ses activités, et pour donner l’importance aux arts et à la culture, levain du développement spirituel et matériel, le mouvement Notre Togo crée un concours national dénommé « Prix National Notre Togo ».

Il s’agit d’une compétition nationale dotée de plusieurs prix, avec le soutien de partenaires nationaux et internationaux et des personnes de bonne volonté. Peuvent participer à ce prix les Togolais hommes et femmes vivant au pays ou à l’étranger.

Le Prix Notre Togo est un concours annuel qui récompense toutes créations dans les domaines ci-dessous, qui se seront distinguées par leur originalité ; en lien avec l’aspiration du peuple togolais pour une société libre, démocratique, pacifique et solidaire.

Exceptionnellement, pour l’année 2017, en vue de promouvoir son engagement pour exiger des réformes politiques majeures dans notre pays, le mouvement Notre Togo voudrait axer le concours sur le thème « le changement».

La première édition du concours concerne les catégories suivantes :

– La littérature (Nouvelle et Poésie en français)

– La Presse (article journalistique et productions audiovisuelles, en français)

– La musique (chanson en français et en langues nationales)

– Le Slam (enregistrement audio en français ou en langues nationales)

– Le Message vocal (WhatsApp ou autre enregistrement audio)

Les propositions dans chaque catégorie, pour être qualifiées, doivent démontrer outre la qualité artistique ou professionnelle des dimensions cumulatives ci-après :

L’attachement aux valeurs démocratiques,

L’amour de la patrie,

Les valeurs de citoyenneté, d’intégrité et de paix,

L’aspiration au changement démocratique,

Un appel à l’action pour la mise en place d’institutions légitimes et responsables devant le peuple.

Un jury multidisciplinaire présidera au choix des meilleures propositions.

Les œuvres primées feront l’objet de publication ou de production. Elles seront en outre présentées au public dans le cadre d’activités récréatives qui seront organisées à travers le pays.

Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 28 Février 2017 à l’adresse ci-dessous, conformément au Règlement du Concours (à retirer après inscription sur le site www.notretogo.com)

Comité Prix National Notre Togo

C/O Centre Afrika Obota

697 avenue Pya, Avenue Pya, Aflao-Gakli, Lomé

BP : 81527 Lomé Togo

Par Email à : mouvementnotretogo@gmail.com

