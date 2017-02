Un Lt-Col aux commandes de la rÃ©gion gendarmerie NÂ°2

L’armée a été réorganisée en 2016 et il a été institué des régions de gendarmerie, de police et militaire. La région gendarmerie N°2 a son nouveau Chef

La région gendarmerie N°2 basée à Kara vient de connaître un remaniement de son commandement confié désormais au Lt-Col Amégnran Ayi et qui a pris ses fonctions le 10 février dernier à Kara après une cérémonie de passation de commandement.

Nommé le 30 décembre 2016 par arrêté n° 16-00491/MDAC/CAB/CM/ commandant, le lieutenant- colonel Amegnran Ayi a pris les commandes de la 2ème région de gendarmerie en remplacement du Col. Amana Kodjo qui, après deux ans à la tête de cette 2ème région quitte pour le commandement de la 1ère région de la gendarmerie à Tsévié.

La cérémonie a été présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale Col. Massena Yotrofei. En remettant le drapeau au nouveau commandant, Col. Massena Yotrofei a invité les officiers, les sous-officiers, les gendarmes de la 2ème région de gendarmerie à reconnaître désormais Lt-col Amegnran Ayi, comme leur nouveau commandant et lui obéir en toute circonstance.

Le lt-col Amegnran Ayi est sorti de l’Ecole Nationale des Officiers d’Active de Thiès au Sénégal en 1993. Il a fait son cours d’application à l’école de gendarmerie nationale à Abidjan et le cours d’Etat-major à Madagascar en 2009. Il a été commandant de groupement de gendarmerie à Sokodé, directeur des études à l’école nationale de gendarmerie à Lomé, chef division ressources humaines de la gendarmerie nationale et directeur général de la formation à l’école de formation des officiers des forces armées togolaise de Pya.

La gendarmerie nationale est réorganisée depuis janvier 2016 en régions de commandement, des structures régionales de celle-ci. Ces structures sont chargées du commandement opérationnel et du soutien logistique et technique des unités de gendarmerie dans les régions ainsi que l’organisation, la coordination et le contrôle opérationnel de l’exécution des opérations dans la région. L’instruction et la mise en condition opérationnelle du personnel sont placées sous son commandement.

