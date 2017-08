Des dizaines de personnalités togolaises à l’étranger dénoncent les violences politiques

C’est une chose quasi-inédite. Cent-douze (112)Togolais vivant à l’étranger viennent de rendre publique une position commune suite aux événements survenus dans plusieurs villes du pays le 19 Août dernier. C’est dans une déclaration signée par ces compatriotes issus de divers pays sur les cinq continents. Ils sont issus d’une vingtaine de pays sur quatre continents. La liste des signataires ne fournit pas de détail sur les qualités ou profession de ces personnalités, mais leur représentativité de la communauté des Togolais expatriés ne fait pas de doute. Selon quelques uns des signataires approchés par notre rédaction, cette sortie « préfigure du nouvel élan d’engagement » de la diaspora togolaise, sur les questions de politique nationale. On peut toutefois remarquer que certains signataires ont requis l’anonymat, chose qui dans le contexte togolais est compréhensible…Nous vous proposons ci-dessous ladite déclaration avec la liste des signataires.

Déclaration des Togolaises et Togolais vivant à l’Etranger

Nous citoyennes et citoyens Togolais vivant à l’extérieur, signataires de la présente déclaration, avons suivi avec émoi et grande consternation la répression sanglante par les forces de sécurité togolaises de la marche pacifique organisée par le parti National panafricain (PNP) le 19 Août 2017. Cette répression d’une brutalité inouïe s’est soldée une fois encore par la tuerie de nombreux de nos compatriotes à Sokodé et des blessé graves notamment à Lomé, Aného, Kpalimé, Bafilo, Sokodé, Kara, Dapaong.

Nous refusons de rester les témoins sourds muets et aveugles des violences brutales permanentes perpétrées contre nos compatriotes qui ne font que manifester leur droit légitime au changement.

C’est pourquoi, nous déclarons ce qui suit :

Condamnons avec la plus grande vigueur, les violences injustifiées perpétrées par les forces de l’ordre contre la population civile les 19 et 20 Août 2017, dans le but d’étouffer les manifestations pacifiques qui ne présentaient aucun risque de trouble à l’ordre public; Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Dénonçons la confiscation des libertés publiques constitutionnelles notamment la liberté de réunion et de manifestation, lorsque celles-ci sont exercées par les adversaires du régime UNIR au pouvoir ; Mettons en garde le gouvernement contre sa propension à garder la mainmise sur les affaires publiques de notre pays, en dépit du désir de changement proclamé à plusieurs reprises par notre peuple ; Invitons les Togolaises et Togolais, où qu’ils se trouvent à créer les conditions pour la transformation politique de notre cher pays qui est aujourd’hui bloqué par des préoccupations de conservation de pouvoir d’une famille et des jeux tactiques personnels de ceux qui n’ont jamais cherché à s’occuper des souffrances de notre peuple mais simplement à vivre au rythme des facilités carriéristes et d’enrichissement personnel. Appelons la communauté internationale à prendre les dispositions idoines afin de surveiller les agissements des pouvoirs publics togolais contre les populations.

Plus rien ne peut arrêter la marche du Togo vers l’Etat de droit démocratique.

Fait le 20 Août 2017.

Les Citoyennes et Citoyens Togolais signataires:

# Nom Ville/Cité Pays 112 Anonymous Accra Ghana 111 AKOUETE ATTIOGBE Paris France 110 Cossi Gualbert Ahiakou Hamburg Germany 109 Anonymous Miluakee USA 108 Anonymous Laurel USA 107 Anonymous Lawrenceville USA 106 Joël k. Amovin Montreal Canada 105 Anonymous Takoma park USA 104 Dede Dakicthe Montréal Canada 103 Anani Amouzou Atlanta USA 102 KOSSI KOULEFIANOU ATTILA GLENDALE USA 101 Yao Logo Madison USA 100 D’Almeida Akoelé Repentigny Canada 99 Bading Bessi Kama Dauphin Canada 98 Edem Noameshie Hyattsville USA 97 Komivi Galley Accra Ghana 96 Roger Azea Lville USA 95 Anonymous Hartford USA 94 Forson kue Pontcarré France 93 Anonymous Bronx USA 92 Ayaovi Adalbert Chesterfield USA 91 Franck Agbekponou Fribourg Switzerland 90 Yves Laurent Akilesso La Ciota France 89 Yibo Koffi Loganville Togo 88 Eric AMEDOME Atlanta USA 87 Kodjo Tchegnon N/G USA 86 Lawson-Hellu Boevi Fontaine-L’Évêque Belgium 85 Malick Maman Lawrenceville USA 84 martin Klux marietta USA 83 Anonymous Vicenza Italy 82 Anonymous Vicenza Italy 81 Abla -HULLUM Silver Spring USA 80 Georges Dadawadji Silver Spring USA 79 Ray Potar Foz do Arelho Portugal 78 Anonymous East Moline USA 77 Jonas Siliadin N/G France 76 Jean Messan Madison USA 75 Anonymous Montreal Canada 74 Ayivi Afantchao Gainesville USA 73 Anonymous Madison USA 72 Anonymous madison USA 71 Martial ATTIDEKOU Madison USA 70 Lily Gnininvi Boyds USA 69 Paul Atsakpo Indianapolis USA 68 Foli Gan Kigali Rwanda 67 Anonmoua Kandonou Lome Togo 66 Anonymous Dane USA 65 Edoh Agavi Pamplona Spain 64 Emmanuel K Kounakou Montréal Canada 63 Koffi Agbo Madison USA 62 Jean-Gabin NOFODJI New York USA 61 Anonymous Madison USA 60 Komlan AMUZU DENVER USA 59 Koffi Faure Lome Togo 58 Emilevi Sevon East Moline USA 57 Dieudonne Sem Germantown USA 56 Raoul Rama N/G Togo 55 Anonymous N/G Central America 54 Anonymous WASHINGTON USA 53 Kodjo Kegeh Minneapolis,MN USA 52 Kangni Ashina snellville Georgia 51 Franz Adotevi Montreal Canada 50 Traore Idrissou Altoona USA 49 AKOETE BALIKPO Chicago USA 48 Omer Kanate Queens USA 47 Kwasih Emile Johnson TEXAS USA 46 Anonymous Lome Togo 45 Anonymous Atlanta USA 44 Anonymous Wilmington USA 43 Koffi Amenuveve Nimes France 42 Anonymous Des Moines USA 41 Anonymous PARIS France 40 Toussaint Placca Madison USA 39 charles G villeneuve France 38 Olivia Attisso Parus France 37 Yibokou Komlan N/G Germany 36 Komlan Tovinou Stockholm Sweden 35 Asssou Ayao Mönchengladbach Germany 34 Wassila seidou Stockholm Sweden 33 FELICIEN HOUNDJAME LAS VEGAS USA 32 Kouma Touho Phoenix USA 31 Kossi Sedzro Ardmore USA 30 Etienne Gnronfoun Minneapolis USA 29 Yao Soudy Chicago USA 28 Charles Adovi Tounou N/G Canada 27 Nadine Akakpo Porto Novo Benin 26 AYAWOVI DENAKPO Reims France 25 Anonymous Lome Togo 24 santavi koffi berlin Germany 23 Late Lawson Stockton on Tees UK 22 Adjovi kokouda N/G Canada 21 KOSSIVI HOUNNAKE HILLSIDE USA 20 Fousseni M BOURAIMA Takoma Park USA 19 Justin Mabudu N/G Germany 18 Emily Agbeyibor Germantown USA 17 Latevi Lawson Lome Togo 16 Tonyi Messanvi-Amentor Bordeaux France 15 Olatunde Sant’Anna Québec Canada 14 Ihougan Komivi edem N/G Guinea 13 Koffi Akakpo Brazzaville Republic of Congo 12 Etonam K. TSETSE LYON 8E France 11 Raymonde Danikey Ottawa Canada 10 Anonymous Ouagadougou Burkina Faso 9 Rodrigue Norman Courcelles Belgium 8 Yawo Douvon Mopti N/G 7 Jeanne Agadzisso Yaounde Cameroon 6 Akondoh Ali Bremen Germany 5 Patrick Armerding Accra Ghana 4 Thomas Ahanogbe Libreville Gabon 3 Lionel AKPABIE-Akué Lomé Togo 2 Timothée JOHNSON Bordeaux France 1 Dany Ayida Kinshasa D.R. Congo