Casques bleus Minusma : un soldat togolais perd la vie

Plusieurs casques bleus togolais ont déjà perdu la vie pour la paix dans le monde. Il perd encore un valeureux soldat dans le bourbier malien de la Minusma.

Neuf personnes, dont un Casque bleu togolais et cinq agents de sécurité maliens, ont été tuées en début de semaine lors de deux attaques distinctes contre la mission de l’ONU au Mali (Minusma).

La dernière tragédie qui a couté la vie à un militaire des forces armés togolaises est intervenue lors d’une attaque qui a visé des camps de la Minusma à Douentza lundi, dans le centre du Mali, selon un communiqué de la MINUSMA. Parmi les victimes, un Casque bleu togolais, le capitaine Tangaou Massamaesso.

Il y a deux mois celui-ci était en permission au pays avec quelques uns de ses camarades en mission au Mali. Il y a revu sa femme, ses deux enfants, sa famille, quelques amis et ses frères d’armes. Il leur a promis les retrouver définitivement quelques semaines plus tard. A trois semaines de sa relève (fin de mission et retour), il tombe sous les balles d’hommes armés non identifiés, probablement de djihadistes. Il ne reverra malheureusement plus ses amis ; son cadavre sera bientôt inhumé à Soumdina, village natal

Mardi, le chef de l’Etat togolais a rendu hommage au militaire disparu et exprimé sa compassion à la famille.