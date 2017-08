Mise en œuvre politiques UEMOA: Avancée mitigée du Togo

L’espace UEMOA organise une revue annuelle où chaque pays évalue la mise en œuvre des réformes engagées au sein de cet espace. Session à mi-parcours de 2017

Des réformes communautaires il en a été question au cours d’un atelier de suivi de la mise en œuvre de celles-ci. Pour la session 2017, les réformes politiques, programmes et projets dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont fait l’objet d’échanges. Une centaine de délégués spéciaux, experts des ministères et autres acteurs étaient invités pour faire le point à mi-parcours à Notsè.

Le ministère de l’Economie et des Finances y tenait en collaboration avec le bureau de la représentation de la Commission de l’UEMOA à Lomé afin d’évaluer cette mise en œuvre effective et surtout les programmes/projets financés par l’Union. Les difficultés liées à la transposition et à l’application des textes communautaires ont été abordés pour permettre au Togo de surmonter les obstacles afin d’améliorer sa performance avant la revue annuelle prochaine de 2017.

Le taux global de mise en œuvre au niveau de l’Union de 45% en 2011 et de 21% pour les réformes sectorielles devaient avoir un impact positif sur l’ensemble des secteurs d’activités dont les productions agricoles, industrielles, services, comptabilité, sécurité alimentaire, l’intégration régionale. A la deuxième revue en 2015, l’état général de mise en œuvre de ces réformes dans l’Union s’est amélioré avec un taux de transposition de 66% des directives de l’UEMOA et celui d’application des textes communautaires de 63%, avec une disparité selon les Etats.

Le Togo se dit prêt pour améliorer sa performance et être dans les délais fixés par l’UEMOA. Le gouvernement a été invité à s’engager davantage et se déterminer à surmonter les difficultés pour améliorer sa performance au regard des résultats réalisés.