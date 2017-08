CAN 2019 : Paul Biya s’implique dans l’accélération de construction

Le Président camerounais, Paul Biya s’implique dans l’avancement de préparation de l’organisation de la CAN 2019. Accélération des appels des marchés.

Dans la perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2019, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a donné son accord, le 8 août 2017, pour l’attribution à l’entreprise américaine Prime Potomac, des travaux de réhabilitation de quatre stades d’entraînement (Cenajes, Poumpoure, Gendarmerie et Sodecoton), et de l’hôtel Benoué à Garoua. Prime Potomac devra aussi construire un hôtel 4 étoiles dans la même ville.

A la suite de cette décision, Ben Modo, PDG de Prime Potomac, a fait savoir que la candidature de son entreprise a été soutenue par l’administration américaine face à huit autres concurrents. Selon ses dires, Michael Hoza, l’ambassadeur des Etats-Unis près le Cameroun, s’est personnellement impliqué dans l’attribution de ce marché. « Notre offre était la meilleure. D’abord, nous avions la meilleure offre technique. Ensuite, au plan financier, nous avons fait un devis avec un montant de sept milliards de FCFA de moins que notre concurrent immédiat. Donc nous avions l’offre la moins-disante. Enfin, nous avons proposé de créer 800 emplois pour des techniciens camerounais contre 30 ingénieurs qui viendront des Etats-Unis », a affirmé Ben Modo. Les négociations ont duré 10 mois.

Ben Modo a indiqué que les différents marchés de Garoua seront financés à hauteur de 26 milliards de FCFA par Eximbank USA. Le taux d’intérêt est de 2,56%. Les stades seront illuminés grâce à l’énergie solaire. Chacun des sites disposera d’une mini-centrale solaire. Les stades et les deux hôtels (190 chambres) seront livrés en octobre 2018. Ce sera à huit mois du début de la CAN.

Le Temps et l’Agence Ecofin