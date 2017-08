Des inspections pédagogiques célèbrent la citoyenneté par des saynètes

Des inspections pédagogiques ont accueilli un festival en cette fin d’année afin de permettre aux scolaires d’aborder l’hygiène, l’école et le développement

Les inspections pédagogiques d’Agou, de l’Avé et d’Agoè-Nyivé-Est ont respectivement ravi le prix de l’Hygiène et santé ; de « l’Ecole et développement » et du « Développement durable », lors de la première édition du festival citoyen de saynètes organisé à l’intention des groupes d’élèves desdites inspections.

Les trois groupes ont reçu chacun un trophée et enveloppe financière. Les six autres groupes participants ont bénéficié des prix de consolation.

Cette manifestation est organisée par l’Association pour la Promotion de l’Education au Togo (APET) dans le cadre du Projet Défis 3-Togo qui met l’accent sur la formation citoyenne des élèves en prenant en compte les acquisitions scientifiques. L’initiative cherche à amener les élèves et la communauté à adopter des comportements responsables, sensibiliser sur les valeurs de développement durable, la protection de l’environnement et les énergies renouvelables, le rôle de l’école et l’approche basée sur les droits humains.

Ce festival a mis en compétition neuf groupes scolaires d’acteurs qui ont présenté des saynètes sur le développement durable, l’hygiène et santé, l’école et développement. Ces neuf groupes ont été présélectionnés lors des compétitions dans chaque inspection des enseignements préscolaire et primaire.

Ce festival qui se tient pour la première fois, entend amener les élèves à comprendre la nécessité d’observer l’hygiène pour avoir une bonne santé afin de contribuer au développement du pays.

Le Temps avec ATOP