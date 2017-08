Togo recrute Directeur Général pour réguler l’ARCEP

Le Togo dit vouloir nouer avec les principes modernes de l’administration. Appel à candidatures pour recruter un Directeur pour dynamiser l’ARCEP.

Le Gouvernement togolais a enclenché un processus de modernisation du secteur du numérique dans le pays. Ces derniers mois, les initiatives ont été multipliées pour faire de cet engagement une réalité. Les plus récentes sont la création de TOGOCOM, l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN), l’attribution de deux licences FAI à de nouveaux opérateurs, le lancement d’un point d’échange internet (IXP) ou encore le vote des lois d’orientation sur la société de l’information et sur les transactions électroniques au Togo.

Dans le cadre de la mise en place de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en remplacement de l’Autorité de réglementation du secteur des postes et des télécommunications (ART&P), un appel à candidatures a été lancé jusqu’au plus tard le 31 août 2017 pour le poste de Directeur Général de l’Institution.

Le futur Directeur Général de l’ARCEP aura pour missions, d’assurer la transition avec l’ART&P; de mettre en place un plan stratégique, les manuels de procédures de gestion et de contrôle ainsi que des outils de pilotage modernes; de coordonner les actions des différents départements de l’ARCEP; mettre en œuvre le contrat de performance sur trois (3) ans qui sera adopté de concert avec le comité de direction de l’ARCEP et la tutelle.

Le Temps avec l’Agence Ecofin