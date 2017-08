L’année scolaire se termine au collège militaire Eyadéma de Tchitchao

Tout se passe en beauté en cette fin d’année pour les enfants de troupe du Collège Militaire Eyadéma de Tchitchao : bérets et prix aux enfants de troupe.

C’est la fête de fin d’année scolaire au sein du Collège Militaire Eyadema (CME) de Tchitchao. Cinquante trois élèves de classe de 6ème ont reçu leurs bérets alors que dix-sept autres de la 2nde ont subi le cérémonial de décoration de la part de leurs aînés des classes de 1re et de Terminale. Ces enfants de troupe ont été jugés dignes de porter désormais des bérets, épaulettes et insignes. Ces récipiendaires entrent ainsi dans la grande famille des EDT après 9 mois de cours dans ce collège. Les prix attribués sont de divers ordres dont ceux d’excellence, les trois meilleurs des classes de 6e en terminale et les prix spéciaux. Ordinateurs portatifs et enveloppe financière étaient offerts ainsi que des documents scolaires.

Les résultats de l’année scolaire 2016-2017 présentent le CME de Tchitchao parmi les établissements scolaires les plus performants du pays. L’établissement a enregistré durant 2016-2017 100% de réussite au BEPC et au Probatoire.