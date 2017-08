La CAF rejette les réserves du Togo contre le Bénin

La CAF a rejeté les réserves portées par le Togo contre le Bénin dans le cadre des éliminatoires pour le CHAN 2018. Le Bénin poursuit la compétition.

La CAF a écrit au Comité Exécutif de la Fédération Togolaise de Football (FTF) pour lui signifier cette décision d’irrecevabilité de sa réserve portée contre le Bénin. La CAF valide la qualification sur le terrain obtenue par le Bénin dans la double confrontation avec le Togo les 16 et 23 juillet derniers à Lomé et à Cotonou. Le match s’était soldé par la victoire du Bénin pendant une longue séance de tirs au but (8-7). Le score à l’aller comme au retour était identique de 1 but partout.

Le Togo avait porté deux réserves contre le Bénin et avait « adressé une lettre de protestation à la Confédération Africaine de Football ». Les réserves portaient sur ce que le Togo considère comme « une grosse erreur de l’arbitre central et son premier assistant » lors des séances de tirs au but et une certaine «violation des règlements» de compétition liée à des irrégularités sur la licence d’un joueur béninois.

Sur les deux cas le comité d’urgence de la CAF a « après étude a décidé de rejeter les deux réserves aux motifs qu’elle a autorisé les joueurs du Bénin à participer sans les licences locales et que la disparité d’âge n’a aucun impact sur la qualification des joueurs au sein de cette compétition ». Dans un communiqué, la Fédération Togolaise de Football dit avoir « pris acte »