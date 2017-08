L’académie Kabiyè réactualise ses textes

Les membres de l’académie de langue nationale Kabiyè ont tenu leur session ordinaire de l’année 2017. Grammaire et vocabulaire de l’académie Kabiyè adaptés

Sous le thème «Stratégie et outils pour la mise en œuvre efficiente du plan d’action 2017-2021 », cette session tenait à adopter une méthodologie de mise en œuvre du plan d’action des quatre prochaines années. Les activités de l’année en cours ont été évaluées.

Au cours de la session, certaines règles de grammaire ont été revues, avec un consensus pour le retour au syllabaire, à certains documents didactiques pour faciliter l’écriture et la lecture de la langue Kabiyè considéré aujourd’hui comme un alliage. Le livret de vocabulaire a été revu. Les participants ont mis en place une commission de réflexion sur la nécessité de publication de documents sur les rites funéraires. La langue fait l’objet depuis des décennies de recherches i)universitaires. Une réflexion est initiée sur l’évolution et l’avenir du Wikipédia, la plus grande encyclopédie électronique mondiale, les relations concrètes à entretenir avec David Roberts Chercheur sur la langue Kabiyè, créateur et animateur du Wikipediakabiyè.

La session de Kara était une opportunité aux académiciens de réfléchir sur le rôle et la contribution des langues nationales au développement socioéconomique de notre pays.