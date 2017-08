Zones minières : nécessité d’un dialogue autour des droits des communautés

Le 25 juillet à Vogan le «dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo» a été lancé.

Responsables et délégués des Organisations de la Société Civile, Comités Villageois de Développement venus de Bassar, Dankpen, Yoto, Kpendjal, Kloto et Blitta ainsi que des représentants des entreprises extractives du Togo y étaient associés.

Il s’agit d’un projet qui ouvre sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) devant contribuer à plus de connaissance et accès aux droits économiques, sociaux et environnementaux des communautés locales des zones d’exploitation minières.

Le projet va renforcer les capacités structurantes et les compétences des OSC et communautés locales des zones minières ciblées en matière de défense des droits et le suivi des systèmes de gouvernance du secteur. Le gouvernement et les institutions seront appelés à renforcer le cadre juridique du secteur extractif et assurer le respect des conventions pour une transparence dans la gestion des flux financiers. Il sera procédé à une mobilisation sociale et communautaire plus accrue en faveur du respect des droits des populations desdites zones.

Les OSC seront organisées en plateforme autour du respect des droits, vivier pour disposer des capacités de gestion des ristournes issus des payements mais aussi des textes et dispositions juridiques, des plans de développement local des localités, des conventions minières, de plan d’action et des recommandations des rapports d’ITIE Togo. La plateforme favorisera l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement local au niveau de chaque localité minière, la sensibilisation des responsables d’entreprises minières et des populations sur la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC).

L’ambassade de l’UE au Togo, partenaire, a encouragé les acteurs à entretenir le dialogue entre les communautés locales et les entreprises extractives.

Le Temps avec Atop