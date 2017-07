Les Akposso ont leur concours/festival de danses traditionnelles

Une première édition du festival de danses traditionnelles s’est déroulé à Hihéatro dans l’Amou. Danses traditionnelles et contes akposso étaient au menu.

La première édition du festival de danses traditionnelles et de contes Akposso a été organisée le 22 juillet à Hihéatro, manifestation initiée par l’association ‘’Odzani’’ et soutenue par le Fonds d’Aide à la Culture.

Filles et fils Akposso ont eu l’occasion de célébrer le folklore du milieu, promouvoir et valoriser la diversité culturelle puis cultiver la paix et l’union entre les natifs à travers la compétition entre plusieurs groupes. Ceux-ci sont venus de Hihéatro, Okpakou, Djalouma, Okpahoue, Illico et ont rivalisé dans l’exécution de la danse Kpamélolo. Les groupes de Doufio, Apedome, Dème, Lom-Nava et Elavagno ont dansé sous le rythme « Ayo ». Deme et Illico ont compéti en contes.

Le Togo dans sa diversité ethnique regorge d’inépuisables richesses culturelles à l’instar des contes et danses du terroir. Le président de l’association « Odzani » a exhorté tous à profiter de ces moments de réjouissances et de retrouvailles pour cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Le chef du canton de Hihéatro, Atchou Fo-dzifa, a souligné que les danses traditionnelles sont en voie de disparition et il urge de les ressusciter.

Le Temps avec Atop