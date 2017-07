Qualification CHAN : Des réserves dans la double confrontation Togo-Bénin

Le Togo et le Bénin ont joué pour la qualification au CHAN 2018. La partie togolaise rapporte deux irrégularités et s’adresse à la CAF pour clarifications.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 25 juillet 2017, la Fédération togolaise de football (FTF) rapportait sur des réserves autour de la double confrontation entre le Togo et le Bénin dans le cadre du premier tour des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations zone Afrique Ouest B. Le Togo porte réserve au niveau de la CAF sur une probable erreur d’arbitrage et des manquements au règlement des compétitions de la part de la partie béninoise.

Réserves sur l’arbitrage

Cette double confrontation a eu lieu successivement le 16 juillet 2017 au Stade de Kégué et le 23 juillet 2017 au Stade Mathieu Kérékou à Cotonou. Les confrontations se sont soldées par un score identique d’un but partout à l’aller comme au retour. Les deux équipes ont eu recours aux tirs au but pour se départager. Le Togo regrette malheureusement les conditions de déroulement de la séance des tirs aux but : « la série de tirs au but a été marquée par une grosse erreur de l’arbitre central et son premier assistant ». Les deux techniciens ont injustement invalidé un tir d’un joueur Togolais « alors que la balle a bien entièrement franchi la ligne de but après avoir heurté l’intérieur de la barre transversale », une décision pénalisante au regard de la suite de la séance. Le Comité Exécutif de la FTF a regretté «et a adressé une lettre de protestation à la Confédération Africaine de Football», à toutes fins utiles.

« Violation des règlements »

C’est la seconde irrégularité que la partie togolaise a formulée. La partie béninoise aurait violé les règlements de la compétition à la manche aller comme au retour, en alignant un joueur n’ayant pas de licence au match aller mais qui, au retour, une semaine après, l’a exhibé, un contentieux pour lequel le Comité Exécutif de la FTF s’en remet à la décision de la CAF.

Les joueurs locaux togolais ont été convoqués pour la reprise des entraînements depuis ce jeudi 27 juillet. Le Togo jouera le prochain tour contre le Nigéria si la décision de la CAF lui était favorablle. Mais d’ores et déjà, ce sont les « échéances futures » qui préoccupent Jean-Paul Abalo Dossey, l’entraîneur des Eperviers locaux. En vue, un match amical le 02 Aout prochain entre le Togo et les locaux de la Côte d’Ivoire.