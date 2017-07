Transport taxi : Le Caire, mégapole la moins chère au monde

Quelles sont les villes où le Taxi coûte le plus cher au monde? Le britannique Carspring a essayé de répondre avec la publication du Taxi Price Index: Caire

Le classement qui a concerné 80 des plus grandes métropoles de la planète a également pris en compte la nature du véhicule adopté, qu’il s’agisse de Taxis classiques ou de VTC et le tarif moyen sur 3 kilomètres (km).

Deux capitales africaines s’imposent dans le top 10 des villes où le taxi coûte le moins cher sur 3 km. En effet, Le Caire ressort bon premier de ce classement avec un coût de 0,09€ le km et une course allant du centre-ville à l’aéroport à 3,73€. Il faudra débourser 0,49€ sur 3km. A la 6ème place, on retrouve la capitale de la Tunisie. En effet, la course au km a un coût moyen de 0,38€ à Tunis tandis que le trajet entre l’aéroport et le centre-ville reviendra à 3,99€. Sur 3km, la dépense s’élèvera à 1,44€.

Bien plus loin dans le classement, on retrouve la ville sud-africaine du Cap qui occupe la 16ème position avec un coût du trajet aéroport-centre-ville évalué à 14,61€ et un coût moyen du km à 0,68€ et un coût moyen de 2,78€ sur 3km. Lagos, qui occupe la 46ème position est la dernière capitale africaine classée. Dans la mégapole nigériane, la course revient à 1,54€/km. Il faudra noter cependant que le trajet entre l’aéroport et le centre-ville ne coûtera que 13,82€ tandis que 3km de course dans la ville reviendront à 7,12€.

Au plan mondial, les villes suisses de Zurich et de Genève sont celles où le transport en taxi coûte le plus cher sur 3km avec des frais de 22,43€ et 15,57€ respectivement.

Le Temps avec Aaron Akinocho (Agence Ecofin)