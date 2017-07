Bassar: Un ponceau réaménagé et réceptionné sur la piste Dimori-Bikpadjabe

Bassar enregistre le désenclavement de deux localités naguère reliées par un ponceau récalcitrant. Les villages Dimori et Bikpadjabe échangent de nouveau.

Un double dalot (ponceau) de 2x (2×2) sur 7 mètres linéaires avec aménagement de l’accès, réalisé sur un ruisseau coupant la piste reliant Dimori au village de Bikpadjabe (préfecture de Bassar), a été provisoirement réceptionné, le 11 juillet.

La réalisation est l’initiative du Comité Villageois de Développement de Bikpadjabe, avec l’appui technique de l’Agence d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB) et de la Banque Mondiale.

Le CVD de Bikpadjabe a été accompagné dans ce projet par l’ONG Femme Action et Développement Intégral (FADI) basée à Bassar. La réalisation du ponceau vient résoudre le problème d’accès difficile au village de Bikpadjabe et renforce la libre circulation des personnes et l’évacuation rapide des produits champêtres vers les grandes agglomérations de la préfecture.

Les travaux de construction ont mobilisé environ dix millions CFA avec participation de la communauté.

La cérémonie de réception a été marquée par la vérification du travail fait et la signature des documents afférents entre l’entreprise, la communauté bénéficiaire, les partenaires dont AGAIB, FADI et le service des Travaux Publics (TP).