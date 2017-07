Le gouvernement togolais transforme le groupe Togo Telecom en Holding

Le groupe Togo Télécoms vient de voir son statut légal amélioré. Togo Télécoms et Togo cellulaire scellent un mariage au sein de la holding Togocom.

Le gouvernement de la République du Togo, réuni en conseil des ministres le 13 juillet 2017, a adopté une série de mesures destinées à la transformation du groupe Togo Telecom en une Holding regroupant des départements spécialisés. Dénommée Togocom, la nouvelle société, garante de l’efficacité de l’ensemble de ses filiales dont elle définit la stratégie, est dotée d’un capital social de 1 000 000 000 Fcfa.

L’opérateur historique Togo Telecom, fournisseur de téléphonie fixe, et sa branche mobile Togo Cellulaire, seront rattachés à Togocom en leur état actuel. Cependant, les deux sociétés perdront un certain nombre de leurs prérogatives, confiées à de nouvelles filiales spécialisées, créées en même temps que la Holding.

Pour tout ce qui concerne les offres convergentes et innovantes (voix et Internet, fixe et mobile) aux clients particuliers et aux entreprises, cette responsabilité incombe désormais à la filiale Service temporairement dénommée « Togo ServiceCom ».

A cette filiale, s’ajoutent deux autres, essentiellement techniques. La filiale Togo InfraCom », principalement en charge des investissements à long terme ainsi que de la construction et de l’exploitation des infrastructures fixes et mobiles, et la filiale « Togo InstalCom », responsable de l’installation, de la réparation et de la maintenance des équipements.

Chacune d’elles est dotée d’un capital social de 500 000 000 Fcfa.

L’objectif que veut atteindre le gouvernement à travers cette mutation d’envergure, est une efficacité à répondre aux besoins de tous les Togolais, en services télécoms de qualité, et permettre au pays de tirer profit des opportunités qu’offrent les TIC.

C’est à Cina Lawson (photo), la ministre des Postes et de l’Economie numérique, qu’a été confiée la charge d’étudier les aspects sociaux, techniques et financiers nécessaires au succès de cette transformation du groupe Togo Telecom afin qu’elle réponde aux objectifs de développement poursuivis par le gouvernement.

Le Temps avec Muriel Edjo (Agence Ecofin)