Le CLAC de Notsè transformé en centre culturel numérique

Le Centre de lecture publique, CLAC de Notsè a fait peau neuve après sa rénovation et l’acquisition de nouveaux équipements. C’est le numérique désormais.

Un nouveau centre de lecture vient d’acquérir du matériel informatique pour se muer en centre culturel numérique. Après celui de Aného c’est le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Notsè qui vire au numérique. En partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ce centre a été rénové et doté de nouveaux matériels de recherche ouvert sur le monde. Livres, matériels de jeux divers, caméra photo, poste téléviseur écran plat, ensemble de sonorisation et de décodeur y ont été acquis ainsi que des ordinateurs portables.

Le CLAC de Notsè devient un centre culturel numérique doté de nouveaux livres et équipemennts de dernière génération, le second ouvert aux consultations d’ouvrages physiques et numériques ainsi qu’aux recherches sur internet. Le bâtiment du CLAC a été rénové par le conseil de préfecture et la commune de Notsè.