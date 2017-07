Creuset Togo et cinq cantons sur la délivrance des naissances

L’ONG Creuset Togo développe des activités de promotion du droit à l’identité pour les enfants par la subvention de la délivrance des naissances à tous.

Les grands bénéficiaires de cette action sont les populations jeunes de 25 localités des préfectures de Doufelgou et de Bassar. Le souhait des promoteurs est que tous les enfants nés soient déclarés avant expiration des délais. L’enregistrement à temps des naissances est une carence dans ces zones.

Dans la préfecture de Doufelgou une signature de contrat de partenariat entre l’ONG CREUSET Togo et cinq cantons est intervenue et les localités concernées sont situées dans la commune de Niamtougou (Baga, Koka, Niamtougou, Agbandè-Yaka et Ténéga). La même entente a eu lieu aussi dans la préfecture Bassar. Les communautés pourront ainsi réaliser des activités d’aménagement, d’équipement des centres d’état civil secondaires ainsi que des activités d’Information Education et Communication (IEC) /Communication pour un Changement de Comportement (CCC). Des plaidoyers seront organisés sur le droit de l’enfant à une identité et l’enregistrement systématique des naissances.

Les communautés de ces cantons s’engageront à mener des activités sur le droit des enfants à une identité. Cette contractualisation entend appuyer les plans d’action des communautés de ces cantons afin d’amener les communautés à prendre conscience de la situation de l’enregistrement des naissances.

Les populations elles-mêmes mettront des mécanismes endogènes d’enregistrement systématique des naissances en place afin de respecter le délai légal de 45 jours. Des audiences foraines sont prévues en collaboration des tribunaux et des centres d’état civil centraux pour rétablir dans leurs droits les enfants qui ne jouissent pas encore de leurs droits à l’identité.