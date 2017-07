Nécrologie : l’artiste musicien Basile Adéwussi est décédé

Le monde des artistes de la chanson togolaise s’est vu amputé d’un de ses viviers. Abiadé Basile Adéwussi s’est éteint le 1er juillet à l’âge de 65 ans.

Les jeunes artistes de la chanson togolaise lui connaissent son côté professionnel, méticuleux et bosseur. Les personnes de sa génération racontent sa jovialité et sa disponibilité. Ses élèves lui reconnaissent sa rigueur et son intégrité ainsi que son sens de pédagogie de la part de ses collègues enseignants de collège. L’artiste musicien Adéwussi Abiadé Basile a quitté le monde des arts pour toujours pendant qu’il avait encore à donner au syndicat des artistes interprètes et auteurs compositeurs (SARIAC) qu’il présidait depuis quelques années. Il et décédé le samedi 1er juillet à l’âge de 65 ans.

Spécialiste de la guitare acoustique et premier critique de la musique togolaise, Basile Adéwussi était un musicien de renom surtout dans les arcanes du show-biz national. Il était un défenseur de la cause de la musique togolaise. Il avait œuvré avec son syndicat pour la création effective d’une mutuelle de santé des musiciens afin de prendre en charge les frais de médicament, des maladies ambulatoires des artistes togolais

Présidant en son temps le syndicat des artistes interprètes et auteurs compositeurs du Togo, membre de la Fédération Internationale des Musiciens, «Basile s’est réellement battu pour l’implémentation d’une stratégie culturelle respectrice des droits des musiciens et paroliers au Togo », reconnait un de ses anciens amis. Pour Richard K. Lakpassa, ancien producteur et animateur télé, Basile « était intègre, calme et avait une vue très pointue des enjeux artistiques au Togo ».

Le groupe « Agueshey Sound » dont il était le fondateur a perdu son leader, l’ami, et le frère. Le monde artistique en est également affecté.