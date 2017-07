Le projet-programme de l’entretien routier togolais estimé à 31,47 milliards

L’entretien routier pour 2018 coûtera au moins 30 milliards au contribuable togolais. Le budget programme est actuellement sous la forme d’un projet.

Le projet de budget-programme annuel d’entretien routier national exercice 2018 a été adopté le 30 juin au terme d’une conférence de deux jours organisée par le ministère des Infrastructures et des Transports.

Les acteurs impliqués et partenaires techniques et financiers se sont entendus sur le chiffre de 31,47 milliards. L’adoption de ce projet intervient plus tôt pour permettre sa prise en compte lors du vote du budget général au parlement.

Ce budget-programme couvrira les besoins réels d’entretien notamment les ouvertures, entretien et élimination des points critiques sur les pistes rurales, en vue de répondre à l’amélioration des conditions de vie des communautés peu ou mal desservies.

Les ressources disponibles ne représentent que 30% du montant des besoins réels d’où la nécessité de rechercher des ressources additionnelles durables. Parmi ces sources et il a été retenu les pénalités encourues en cas de surcharge, les recettes provenant des immatriculations et des contrôles techniques des véhicules automobiles qui présentent un intérêt certain, le renforcement des postes de péages avec la revue à la hausse de la redevance et l’instauration d’une vignette annuelle sur les automobiles.

Pour mener à bien l’entretien du réseau routier national, les services techniques doivent veiller au respect de la qualité, du coût et de délai dans l’exécution des marchés relatifs à ces travaux. Il est à exhorter tous pour une transparence dans les procédures de passation des marchés.