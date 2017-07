Le point d’échange Internet du Togo opérationnel depuis mi-juin

La ministre togolaise des postes et de l’économie numérique a procédé le 15 juin 2017 à l’inauguration du point d’échange Internet du Togo. Plus de fluidité

L’infrastructure qui augmentera le débit Internet dans le pays grâce aux accords d’interconnexion et d’échange de trafic internet entre fournisseurs d’accès Internet, et fera chuter le prix de la connexion data, était en construction depuis février 2017. C’est la société CFAO Technologies qui était en charge de ce chantier afin de renforcer la connectivité sur le territoire.

D’après Cina Lawson, « grâce à l’IXP, l’accès aux sites togolais et le trafic internet national, sera beaucoup plus rapide, car les communications n’auront plus besoin de transiter par l’étranger. Par conséquent, les coûts de connexion pourront être significativement réduits, car les opérateurs paieront moins de frais liés à l’envoi du trafic internet à l’international. Pour ces raisons, l’IXP contribuera à favoriser la création et l’hébergement de contenus locaux ».

Le point d’échange Internet du Togo est une propriété de l’Etat à travers la Société d’Infrastructures numériques (SIN), créée en novembre 2016. Par contre, c’est l’association « Togo Internet Exchange Point » (TGIX), composée des opérateurs ainsi que des fournisseurs d’accès internet, qui est chargée de la gestion de l’infrastructure télécoms.

Le point d’échange Internet du Togo nouvellement inauguré est une composante du Programme régional ouest-africain de Développement des Infrastructures de Communications (WARCIP) dans le pays, financé par un prêt de 30 millions de dollars US de la Banque mondiale. Pour l’instant, le point d’échange Internet du Togo est localisé au centre d’opération du réseau (NOC) qui assure actuellement la gestion du réseau e-Gouvernement.

Le Temps avec (Agence Ecofin)