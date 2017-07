La BOAD prête pour financer les infrastructures agricoles

Le financement porte sur 27,6 milliards au Togo par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour réhabilitation et aménagements agricoles.

Un premier accord de onze milliards concerne le Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti, aménagement de 1132 hectares de périmètres irrigués avec maîtrise totale de l’eau, création de 2000 ha de Zones d’Activités Agricoles Planifiées, développement des systèmes d’élevage familiaux ainsi que le renforcement des infrastructures d’hydraulique villageoise et de santé. Il est aussi consigné dans ce projet l’appui à la mise en valeur des aménagements avec l’acquisition des machines agricoles et de transformation, construction et équipement des bassins piscicoles. Au moins 50.000 habitants des zones concernées devront bénéficier de la réalisation.

Un second accord de 16,6 milliards est relatif à la gestion du projet multinational Bénin-Togo de la phase2 de la route Lomé-Cotonou et de protection côtière. Le tronçon Avépozo-Aného, long de 30km et large de 23m sera aménagé en double voies. Le financement inclut la réalisation des pistes de désenclavement, forages, écoles, salles d’alphabétisation, unités de soins périphériques…

Les ministres de l’Environnement et des Ressources forestières, de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, de l’Equipement, des Infrastructures et des Transports, économie et finances étaient aux côtés du président de la BOAD pour le paraphe des documents