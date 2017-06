Kossi Dzodji: Mendiant le jour mais braqueur la nuit

La police a localisé et maîtrisé un groupe de malfrats à Tabligbo. Parmi eux, un supposé débile mental, Kossi Dzodji, mendiant le jour et braqueur la nuit.

Pisteur. Les prières quotidiennes du nommé Kossi Dzodji, togolais de 32 ans sont que les nuits soient plus longues que les jours afin de maximiser ses recettes de ses activités nocturnes.

Le commissariat de police de la ville de Tabligbo a présenté deux présumés cambrioleurs qui font partie d’un réseau international de braqueurs opérant dans la région et environs. Des plaintes pour braquage, cambriolage ou vol à mains armées sont légion.

Des patrouilles et investigations ont permis de localiser un réseau dans la périphérie de la ville. Les nommés Djodzi Kossi, 32 ans Togolais originaire de Tabligbo et Zokpodo Dieudonné, 23 ans de nationalité ghanéenne ont été appréhendés mais le cerveau du gang, un certain Mawuli de nationalité béninoise a réussi à s’échapper avec trois de ses petits frères.

Sur place la police a récupéré deux pistolets automatiques de fabrication artisanale déjà engagés, des coupe-coupe et couteaux, des barres de fer, des marteaux et des arraches clous ainsi que de la drogue. Des céréales et objets issus de larcins y étaient entreposés.

Mendiant mais en réalité pisteur

Parmi les présumés, le nommé Dzodji Kossi est pourtant connu dans la ville de Tabligbo comme une personne atteinte d’une démence mentale. Un mendiant. Pendant la journée celui-ci collecte les largesses des passants et généreux donateurs au rond-point de la ville. La nuit le diable emportait son handicap. En réalité, ce dernier est un pisteur pour les cambrioleurs aidant à cibler les victimes. Le gang est arrivé du Bénin les 31 mai et 1er juin derniers et a pris siège dans la périphérie de la ville. En trois semaines seulement le gang a cambriolé la voiture d’un consultant fiscal avec des objets de valeur. Il détroussait les kiosques et faisait la fête avec le bétail volé