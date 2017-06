Réalisation prochaine d’un film documentaire sur les danses traditionnelles

Un film documentaire autour des danses traditionnelles du centre du Togo est en voie de réalisation, répertoire de danses traditionnelles en perspective.

La réalisation d’un film documentaire portant sur les danses traditionnelles du centre du Togo est en projet et sera mis en œuvre par l’association «Point d’Impact Culturel» affin de contribuer à revaloriser les danses du Centre Togo.

Le projet va permettre d’interviewer les personnes ressources des préfectures de Blitta, Sotouboua, Tchamba et Tchaoudjo, détentrices de savoir en danses, afin de recueillir les valeurs culturelles de ces danses, qui seront ensuite compilées pour en faire un film documentaire.

Les danses suivantes feront l’objet de la curiosité : Takaye de Tchaoudjo, Kpadja, Egbasasiè, Tchimou et Kondona de Sotouboua, Tchouka et la danse des chasseurs de la préfecture de Tchamba et Kadjamboué de Blitta.

La danse étant un moyen d’expression de la pensée et un reflet de l’image culturelle du pays, le documentaire en question va permettre de disposer d’un répertoire de danses traditionnelles pour sauvegarder l’héritage des ancêtres. Le documentaire pourra montrer l’immensité de la richesse du folklore de la région Centrale qu’il faudra sauvegarder pour la postérité.

Nous y reviendrons….