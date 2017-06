Kinshasa et Brazzaville enfin interconnectées par fibre optique

La liaison fibre optique entre Kinshasa et Brazza est finalisée. Des intempéries avaient retardé la réception de l’ouvrage devant relier les deux capitales

La liaison par fibre optique entre Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et Brazzaville, la capitale de la République du Congo, est enfin achevée. En mars dernier, Patrick Umba, le directeur général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications (SCPT) l’annonçait pour avril 2017. Les travaux qui devaient, au préalable, se terminer plus tôt, avaient accusé du retard à cause du niveau élevé du fleuve Congo.

L’interconnexion par fibre optique de Kinshasa avec Brazzaville fait partie du grand chantier de déploiement, par la RD Congo, de la fibre optique à travers son territoire national et son raccordement aux pays limitrophes.

Le câble installé, long de 2,4 km, permettra une redondance mutuelle sur les deux rives du fleuve. Il est le fruit de la collaboration entre la SCPT et Congo Telecom.

Selon la plateforme d’information mediacongo.net, les deux compagnies ont bénéficié de l’expertise de la Régie des Voies Fluviales (RVF), qui a fourni l’analyse pluviométrique, ainsi que le soutien logistique de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP).

Le Temps avec (Agence Ecofin)