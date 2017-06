Notsè célèbre l’éleveur et les produits locaux

«Elevage et Solidarité des Familles au Togo» organise chaque année une journée pour l’éleveur afin de valoriser les produits locaux. Notsè abrite le projet

Cette association, (ESFT) vient d’organiser l’édition 2017 de cette célébration le 3 juin dernier à Notsè, pour «promouvoir les différentes filières de l’élevage et améliorer l’économie locale » à l’intention des éleveurs et structures impliquées dans la filière de l’élevage.

La rencontre est tournante autour du projet d’«appui à l’autonomisation économique des ménages agro-éleveurs des préfectures de Kloto, Agou, Kpélé-Akata et Haho» et offre aux agro-éleveurs un cadre de partage d’expériences et de rencontre avec les autres acteurs de la filière pour nouer des relations entre éleveurs et partenaires et de favoriser la signature de contrats avec des différents acheteurs. La zone de célébration est une zone à forte potentialité agricole et adaptée à la pratique de l’élevage, secteur à forte potentialité animale et économique.

La rencontre offre le cadre de valoriser les produits, susciter le développement et montrer la rentabilité et les opportunités économiques de ce secteur.

Au cours de cette journée il y a eu une exposition-vente de la volaille, des caprins, des produits maraîchers et des produits vétérinaires.

L’ESFT œuvre dans le secteur de l’agriculture paysanne des pays pauvres en assurant leur développement en matière de la sécurité alimentaire et de l’emploi pour de nombreuses familles.